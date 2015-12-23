Парсер выдачи Яндекс и Google

Необходимо переработать меню, представленное в архиве https://dl.dropboxusercontent.com/u/19538266/menu.zip 1. Кнопку вызова меню нужно сделать в верхней левой части экрана. 2. Кнопка вызова меню должно двигаться за скролом. 3. Код меню можно встроить в любой существующий сайт и оно не нарушит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Парсеров в сети полно, но так и не смог подобрать для себя оптимальный.
Нужно первые 100 позиций по запросу в Яндексе и Гугле.
С Гуглом все просто, есть api и взять можно так
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=ключевые%20слова&start=30
Яндекс видимо придется парсить. Ограничения Яндекса на запросы не пугают - нужно всего около 10 запросов в день по каждому поисковику.
Задача - вывести списком урлы по запросу.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимы доработки по сайту [url=http://zlat-ski.ru/]zlat-ski.ru[/url] (см. ТЗ). Ищу разработчика, который с Wordpress "на ты" и исполнит всё согласно ТЗ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно сделать флэш-сайт, несколько страниц. просьба выкладывать ссылки на свои работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $22
Текущее меню сделано так, что не предусмотрено для подкатегорий. В следствии чего все рубрики на сайте смешиваются в одну кучу. ТЗ: [list=1][*]Не много модернизировать меню, а именно, чтобы подкатегории в меню скрывались под основной рубрикой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Выходим рекламодателем на CPA. Нам дали пиксель для вставки на сайт. Там нужно прописать вместо Sub id свою переменную, которая будет указывать номер телефона или номер заказа клиента Сам пиксель- Какой код вставлять? Задание считается выполненным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://goo.gl/duYcGg есть скрипт, выделив текст и нажав на Ctrl + Enter появляется окошко с формой для отправки на почту. Нужно сделать так, чтобы форма появлялась просто по нажатию Ctrl + Enter. На данный момент чтобы форма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
http://www.sferastroy.ru Нужно: 1. На главной нужна возможность показать бренды логотипами, при клике по которым открывается раздел бренда, в котором показаны все товары этого бренда. Слева указаны разделы каталога только те, в которых есть товары этого бренда 2. На ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $55
Адрес проекта [url=http://dev.dekorto.ru/]http://dev.dekorto.ru/[/url] Что требуется 1) Перенести всех мета данных со старого сайта на новый 2) Сформировать таблицу соответствий URL адресов 3) Настроить все URL адреса сайта в ЧПУ вид 4) Настроить 404 ошибку при запросе не существующих страниц 5) Обрезание «/» ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Определить почему не отображается видео там где кнопка поиска http://kron-park.ru/dejstvennyj-kapremont/ Т.е. при смене фразы поиск не страбатывает. Отображается то, что в коде html страницы загрузилось сразу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад