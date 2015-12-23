Парсер выдачи Яндекс и Google

Парсеров в сети полно, но так и не смог подобрать для себя оптимальный.

Нужно первые 100 позиций по запросу в Яндексе и Гугле.

С Гуглом все просто, есть api и взять можно так

http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=ключевые%20слова&start=30

Яндекс видимо придется парсить. Ограничения Яндекса на запросы не пугают - нужно всего около 10 запросов в день по каждому поисковику.

Задача - вывести списком урлы по запросу.