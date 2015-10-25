Сделать фильтр по брендам на bitrix

Есть сервис, создающий html макеты из готовых элементов верстки bootstrap 3, и позволяющий их кастомизировать ( менять шрифты, цвета и т.д.) [url=http://bit.ly/1S3ZbQm]http://bit.ly/1S3ZbQm[/url] Необходимо сделать похожий сервис на angular js. Можно подсматривать, рефакторить конкурентов, главное сделать быстро и с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. На главной нужна возможность показать бренды логотипами, при клике по которым открывается раздел бренда, в котором показаны все товары этого бренда. Слева указаны разделы каталога только те, в которых есть товары этого бренда
2. На странице каждого товара вывести название бренда ссылкой на раздел бренда
3. В каждой категории показать фильтр по тем брендам, которые есть в этой категории
4. При клике по категории из раздела бренда осуществляется переход в категорию с фильтром по этому бренду. При снятии фильтра по бренду, пользователь остаётся в данной категории, но в меню каталога уже отображаются все категории.
5. У раздела бренда должна быть возможность настройки title и заголовка h1
- Похожие заказы
- $2000Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Мне нужен человек в команду по разработке браузерных дополнений для сайта Onlinezakladki. Сейчас есть 3 дополнения под Opera, Chrome и Firefox, которые нужно развивать далее. Дополнения приносят доход, которым я готов делиться 50 на 50 ...Закрыт8 лет назад
- $55
Адрес проекта [url=http://dev.dekorto.ru/]http://dev.dekorto.ru/[/url] Что требуется 1) Перенести всех мета данных со старого сайта на новый 2) Сформировать таблицу соответствий URL адресов 3) Настроить все URL адреса сайта в ЧПУ вид 4) Настроить 404 ошибку при запросе не существующих страниц 5) Обрезание «/» ...Закрыт8 лет назад
Определить почему не отображается видео там где кнопка поиска http://kron-park.ru/dejstvennyj-kapremont/ Т.е. при смене фразы поиск не страбатывает. Отображается то, что в коде html страницы загрузилось сразу.Закрыт8 лет назад
Есть рекламная кампания в Директе. Есть Utm-метки. Нужно создать php файл, который будет в соответствии с Utm-метками подменять заголовок, подзаголовок, текст с кнопки и картинку в первом блоке (принцип подмены нарисован на картинке в приложении). Изобретать ничего ...Закрыт8 лет назад
Имеется клон лендинга, http://blog1sfera.ru/Yp0txV/vk:bashdtp нужно перенести таймер с полем для заказа сверху. Кнопки заказа больше в размерах. И чтобы когда наводишь на нее, цвет немного менялся. бюджет 500р пишите кто готов взяться прямо сейчас.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Есть инет-магазин на опенкарте. Есть скрипт, разбирающий товары и заливающий их на olx.ua. Нужно к нему дописать скрипт, заливающий товары в мой магазин. То есть данные будут подготавливается предыдущим скриптом, нужна только выгрузка, можно напрямую ...Закрыт8 лет назад
Требуется для сайта на WordPress (верстка на bootstrap): 1. Прибить блок в сайдбаре, чтобы он был зафиксирован при скролле (как блок "Рубрики" на http://habrahabr.ru) 2. Повесить фон-"брендирование" Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик. Приступить нужно сегодня.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке 1. Заголовок. 2. Текст 2-3 строчки 3. Откуда-Куда + цена 4. ...Закрыт8 лет назад
Есть модуль, который генерирует заголовки (может кто знаком с ним Siseo) Он доработанный и позволяет для новости в зависимости от категории к которой она принадлежит создавать свои заголовки. Не знаю по какому принципу скрипт решает какую настройку ...Закрыт8 лет назад