Сделать фильтр по брендам на bitrix

http://www.sferastroy.ru

Нужно:

1. На главной нужна возможность показать бренды логотипами, при клике по которым открывается раздел бренда, в котором показаны все товары этого бренда. Слева указаны разделы каталога только те, в которых есть товары этого бренда

2. На странице каждого товара вывести название бренда ссылкой на раздел бренда

3. В каждой категории показать фильтр по тем брендам, которые есть в этой категории

4. При клике по категории из раздела бренда осуществляется переход в категорию с фильтром по этому бренду. При снятии фильтра по бренду, пользователь остаётся в данной категории, но в меню каталога уже отображаются все категории.

5. У раздела бренда должна быть возможность настройки title и заголовка h1