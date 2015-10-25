Создание скрипта мультилендинга

Есть рекламная кампания в Директе. Есть Utm-метки.

Нужно создать php файл, который будет в соответствии с Utm-метками подменять заголовок, подзаголовок, текст с кнопки и картинку в первом блоке (принцип подмены нарисован на картинке в приложении).

Изобретать ничего не надо: в файле напротив каждой utm-метки будет вручную (нами) прописываться заголовок, подзаголовок, текст кнопки и url-картинки на замену.

С вас срок, цена.

Убедительная просьба, уважаемые фрилансеры, поскольку рассматриваются предложения не игнорируйте просьбу о цене и сроках - именно эти характеристики являются определяющими и уже потом мы смотрим на ваше портфолио и на то выполняли ли вы такие задачи.

Заранее спасибо!