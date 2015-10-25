Доработать DLE модуль

Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
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Есть модуль, который генерирует заголовки (может кто знаком с ним Siseo)
Он доработанный и позволяет для новости в зависимости от категории к которой она принадлежит создавать свои заголовки.
Не знаю по какому принципу скрипт решает какую настройку ему выбрать когда у новости несколько категорий..
Но нужно добавить еще поле в базе для указания приоритета. Так же добавить поля для заполнения в админке в настройках модуля, чтобы это писалось в базу.
А на сайте в зависимости от указанных приоритетов будет выводится заголовок из той категории у которой выставлен более высокий приоритет.
Если есть два одинаковых приоритета - пусть выводит по прежним (текущим) правилам.
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