Доработать DLE модуль

Есть модуль, который генерирует заголовки (может кто знаком с ним Siseo)

Он доработанный и позволяет для новости в зависимости от категории к которой она принадлежит создавать свои заголовки.

Не знаю по какому принципу скрипт решает какую настройку ему выбрать когда у новости несколько категорий..

Но нужно добавить еще поле в базе для указания приоритета. Так же добавить поля для заполнения в админке в настройках модуля, чтобы это писалось в базу.

А на сайте в зависимости от указанных приоритетов будет выводится заголовок из той категории у которой выставлен более высокий приоритет.

Если есть два одинаковых приоритета - пусть выводит по прежним (текущим) правилам.