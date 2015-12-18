Разработка сайта на wordpress

Веб-программированиеЗавершен14 заявок233 просмотра
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Необходимо по готовой верстке реализовать сайт на wordpress с каталогом товаров и кастомными типами постов (услуги, выполненные проекты и т.п.).

подробности - по skype

WordPress
8 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
algiz
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Задача выполнена оперативно и качественно.
Оплата в срок, сотрудничеством доволен.
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