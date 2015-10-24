Стоит SimplaCMS последний версии. Парсер изображений работает но не работает парсер описании товара. Нужно починить.
Настройка импорта feeds import на commerce drupal 7.0
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Добрый день! Нужна небольшая помощь по commerce. Создал импорт товаров. В продукте (изображение 1) есть поля Image, Rating, Description, Specifications. А в Feeds importers поля не отображаются (Изображение 2) Сможете помочь и сколько это будет стоить? А то уже начали вручную создавать((( Спасибо за внимание
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