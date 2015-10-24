Настройка импорта feeds import на commerce drupal 7.0

Сайт http://mirra.ua/ Надо сделать выгрузку прайс-листа в формате для hotline.ua. сейчас есть вот такой прайс-лист http://mirra.ua/bitrix/catalog_export/shop.php К нему есть замечания. Для загрузки прайс-листа на Hotline вам необходимо устранить следующие ошибки:[b]1. Уровень детализации не соответствует hotline.[/b] Конечная категория, к которой отнесен товар в прайс-листе, ...