Требуется исправить ошибку в коде сайта на php

Нужны правки на DLE - вопросы в скайп (указан в контактах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется исправить ошибку загрузки csv-прайсов в движке
BrilliantContract (если не ошибаюсь, собран он из Shop-Script Free
с модулями). Ссылка на движок и документацию
http://www.brilliantcontract.net/shop.php
Автор его не отзывается, магазин в итоге заполнить нельзя.
Проблему с загрузкой прайсов в категорию шины мне решил знакомый
программер за 1 час и смешные деньги. Остальное работало, но потом
слетело, почему-то. Вот с этим он помочь не смог, поскольку
завален работой. Даже ищет себе помощника.
Так вот. Ошибка выдается вида DB error: Column count doesn't match
value count at row 1 INSERT INTO `bc_shop_batteries`. Судя по
исправлению одной из категорий, что-то там где-то не закрыто. Как
решено было, скажу исполнителю.
Все доступы и т.д. дам без проблем. Если нужно, могу и полную
копию сделать для доработки на сервере исполнителя.
Если проблема будет быстро решена, дам другие задания.
Жду предложения, стоимость и сроки работ.
Оплата по факту на Qiwi Wallet, Яндекс.Деньги, переводом через
Contact или Золотую корону.
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