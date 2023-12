Требуется исправить ошибку в коде сайта на php

Требуется исправить ошибку загрузки csv-прайсов в движке

BrilliantContract (если не ошибаюсь, собран он из Shop-Script Free

с модулями). Ссылка на движок и документацию

http://www.brilliantcontract.net/shop.php

Автор его не отзывается, магазин в итоге заполнить нельзя.

Проблему с загрузкой прайсов в категорию шины мне решил знакомый

программер за 1 час и смешные деньги. Остальное работало, но потом

слетело, почему-то. Вот с этим он помочь не смог, поскольку

завален работой. Даже ищет себе помощника.

Так вот. Ошибка выдается вида DB error: Column count doesn't match

value count at row 1 INSERT INTO `bc_shop_batteries`. Судя по

исправлению одной из категорий, что-то там где-то не закрыто. Как

решено было, скажу исполнителю.

Все доступы и т.д. дам без проблем. Если нужно, могу и полную

копию сделать для доработки на сервере исполнителя.

Если проблема будет быстро решена, дам другие задания.

Жду предложения, стоимость и сроки работ.

Оплата по факту на Qiwi Wallet, Яндекс.Деньги, переводом через

Contact или Золотую корону.