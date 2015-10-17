PHP регистрация аккаунта на yandex

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок234 просмотра
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Добрый день, необходимо сделать регистрацию аккаунта в yandex на php без сторонних библиотек

PHP
8 лет назад
devcomp
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$50
3 дня
Было очень приятно работать с Ренатом! Больше всего понравилось то, что он дает конкретные и понятные задания. После прочтения его ТЗ не возникает никаких вопросов. Оплата была произведена в срок.
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