Немного работы по DLE

Здравствуйте! Есть симпла 2.3.7 нужно сделать следующее: 1. Купить в 1 клик, сама форма есть отправка писем идет, нужно сделать проверку формы, там поля имя и телефон, чтобы нельзя было отправить пустую, а так же добавить в ...