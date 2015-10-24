Подправить сортировку вывода туров

Сайт на joomla. Необходимо чтобы вывод туров был по дате изменения тура, либо по дате создания, т.е. смысл в том, чтобы можно было меняя дату - менять сортировку туров. Сейчас туры выводятся просто по мере добавления, т.е. новый последним. Адрес сайта во вложении. Стоимость и сроки?