Лендинг скопировать

Сайт http://mastertrg.ru/ , joomla 2.5, joomshoping. Необходимо сделать вывод товара в 3 колонки в категориях. Сейчас 5 колонок. При переделке необходима небольшая модернизация плашки товара. Сделать как здесь http://www.divano.ru/catalog/pryamye-divany/ . Так же необходимо подправить отображение фильтра и ...
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