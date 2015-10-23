Лендинг скопировать

$25
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать лейдинг, а точнее скопировать его немного видоизменив и добавив другие фотографии, вот ссылка на сайт http://mks77.ru/

8 лет назад
helpcad
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад