Программист по симпла

Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Нужно поправить ряд проблем.

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А так же не получается загрузить фото через визуальный редактор

http://watercloset.su/

8 лет назад
stroyport
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
В целом не плохо поработали, хоть и остались ошибки от проделанной работе. Надо бы поправить
Не помню в чем заключалась работа, но раз без этого отзыва я не могу дальше работать - то вот он, отзыв ;)