Помощь в настройке модуля для парсинга (opencart)

Суть проекта: Посредник между покупателем и продавцом который обезопасит обе стороны. По другому гарант сервис. На сайте будут задействованы функции: 1. Калькулятор, который будет в зависимости от суммы и метода оплаты добавлять соответствующий процент к оплате. 2. Чат в ...