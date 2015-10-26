Помощь в настройке модуля для парсинга (opencart)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок120 просмотров
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нужно помочь разобраться c модулем https://opencartforum.com/topic/16297-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/ , если ничего не выйдет - разработать парсер интернет-магазина

OpenCart
8 лет назад
Afenar
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад