Помощь в настройке модуля для парсинга (opencart)

Требуется сделать полную копию сайта – простенький интернет-магазин. Спарсить дизайн структуру картинки. Содержимое натянуть на подходящую бесплатную cms. Вообщем нужна точная копия. Урл дам при личном общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно помочь разобраться c модулем https://opencartforum.com/topic/16297-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/ , если ничего не выйдет - разработать парсер интернет-магазина
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