Распарсить страницу html

$7
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Распарсить страницу html http://www.miralinks.ru/ground#/start:0/count:15/sort:2.desc извлечь заявки в работу.

И реализовать отправку следующих действий: "Взять в работу" и "Обзор размещен".

HTML
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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