Доработке интернет-магазина на базе JOOMLA+JOOMSHOPING

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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ТЗ по доработке интернет-магазина на базе JOOMLA+JOOMSHOPING 

Необходимо разработать функционал интернет-магазина, позволяющий назначать Конкретному зарегистрированному пользователю свою цену на любой товар. 

Пример 

Пользователю steep с id – 1 скрин_1 отоброжается в карточке товара , в списке групп товаров, в поиске, на главной странице – обощенно везде, отоброжается цена товара из таблицы xd4o1_jshopping_products_prices_1С. 

Доработка входит только вывод данных из таблицы xd4o1_jshopping_products_prices_1С, заполнение данных в эту таблицу уже сделан. 

Пример заполнения на скрин_6 

Где выводить цену зарегистрированному пользователю в карте товара и списке категории товара, если в таблице xd4o1_jshopping_products_prices_1С нету записей с id user, выводить типовую цену из джумшопинга 

Если не зарегистрированный пользователь выводить стандартную цену JS. 

Если запись в таблице xd4o1_jshopping_products_prices_1С есть по авторизированному User_id но нету нужной записи с product_id – выводить типовую цену джумлы.

Joomla
8 лет назад
steep1
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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