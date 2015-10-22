ТЗ по доработке интернет-магазина на базе JOOMLA+JOOMSHOPING

Необходимо разработать функционал интернет-магазина, позволяющий назначать Конкретному зарегистрированному пользователю свою цену на любой товар.

Пример

Пользователю steep с id – 1 скрин_1 отоброжается в карточке товара , в списке групп товаров, в поиске, на главной странице – обощенно везде, отоброжается цена товара из таблицы xd4o1_jshopping_products_prices_1С.

Доработка входит только вывод данных из таблицы xd4o1_jshopping_products_prices_1С, заполнение данных в эту таблицу уже сделан.

Пример заполнения на скрин_6

Где выводить цену зарегистрированному пользователю в карте товара и списке категории товара, если в таблице xd4o1_jshopping_products_prices_1С нету записей с id user, выводить типовую цену из джумшопинга

Если не зарегистрированный пользователь выводить стандартную цену JS.

Если запись в таблице xd4o1_jshopping_products_prices_1С есть по авторизированному User_id но нету нужной записи с product_id – выводить типовую цену джумлы.