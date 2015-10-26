Доработать форму заявки на сайте (joomla 3.3)

$65
Веб-программированиеЗавершен5 заявок187 просмотров
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На сайте www.dvtek.ru/ доработать форму заявки – открыть здесь prntscr.com/8ta9gw или здесь – prntscr.com/8ta9qu 

В заявку добавить несколько полей, в админке добавить возможность распечатки поступивших заявок 

Сайт на Joomla 3.3 

Срок исполнения – 3 дня 

ТЗ во вложении

Joomla
8 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Extalionezer
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
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