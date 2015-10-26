Доработать форму заявки на сайте (joomla 3.3)

Нужен универсальный clickunder скрипт, принцип действия: Пользователь кликает в любом месте страницы и ему высвечивается новое окно в фоне на весь экран. Нужно, что бы код работал во всех браузерах и понимал все мобильные устройства. Нужно чтобы можно ...