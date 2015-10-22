Создать проект

В оформлении заказа исправить в «Вариант доставки» заменить «доставка по адресу» на «Доставка курьером по адресу», а «доставка на склад» заменить «доставка в отделение» и после выбора доставка в отделение нужно сделать не просто полу ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно разработать сайт на подобии tudatuda.com
Дизайн делать не надо.
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