Создать проект

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Веб-программированиеЗакрыт12 заявок223 просмотра
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﻿Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать сайт на подобии tudatuda.com

Дизайн делать не надо.

8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад