Движок для ввода списка промокодов магазина по xml или RSS промокодов

Веб-программированиеЗавершен3 заявки116 просмотров
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Нужно написать небольшой движок для вывода списка промокодов.  Есть xml файл с данными. Нужно взять из него нужные данные, записать в БД и сделать вывод в виде страниц сайта. Делать на php/mysql

Делать нужно только программную часть.

Пример сайта _http://lamoda.promokodix.ru

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8 лет назад
Tokarevs
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$150
10 дней
Работой доволен. Рекомендую как отличного исполнителя. Все было выполено в рамках договоренности. Подходит к работе не формально, всегда на связи, общение четко и по существу.
ТЗ было составлено понятно, от него и отталкивались. Возникающие проблемы быстро обговаривались и решались, хорошая коммуникация. Оплата в срок. Приятно было работать, спасибо Сергей.