Требуется сделать шаблон для freelance биржи

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать шаблон для freelance биржи от cmsworks

Дизайн уже сверстан.

8 лет назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Лендинг

    $100

    Ищу разработчика лендинга. Проект на 3 страницы и 3 всплывающих окна. Срок заказа 2 дня. Задавайте вопросы. Тематика - стоматологические услуги. В случае удачного сотрудничества возможно постоянное сотрудничество.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить доп разделы для статей сайта на instsntcms

    Сайт на instantcms 1.10.3. Нужно добавить возможность размещать статью сразу в нескольких разделах. Есть готовый модуль для этого, но просто  установить его туда не получится – компонент уже переделан частично. Так что придется дописывать вручную, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перепрошивка телеприставки "Картина микро"на родную Dune HD.

    У меня есть медиа приставка "картина микро HD", которая есть нечто иное как Dune HD TV-102 только с картиновской прошивкой, показывает только Картина ТВ, никакие плагины незагружаются и не перепрошиваеться. Потому-что установлен какой-то блокиратор.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    Необходимо усовершенствовать процедуру заказа товаров на сайте. Попробуйте купить товар без регистрации и вы поймете что нужно изменить. Бюджет небольшой, так как сайт в его нынешнем состоянии является по сути просто визиткой. Необходимы множество других доработок, поэтому ориентирован ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на форумном движке phpbb

    Есть сайт на движке phpbb, нужно его изменить, а именно: 1) порядок и формат показа сообщений форума на гл странице, 2) доработать поиск чтобы он показывал что ранее искали, 3) добавить новые поля пользователям, которых ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1С - отчет

    Пример отчета во вложении суть отчета такова при помощи баланса проверить суммы долгов, кассы, товара Каждый день баланс сегодняшнего дня отнять баланс вчерашнего дня  я должен получить прибыль за сегодня Есть ли такое решение.??? 1С имеет склад долларовый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расширение для браузеров. Блокировка/замена рекламы.

    Здравствуйте. Меня интересует разработка расширения для интернет-браузеров, которое распознает (по принципу AdBlock) и замещает рекламные блоки на сторонних сайтах на заданные сообщения текстового и прочего характера. Подробности с удовольствием обсужу при общении в переписке на сайте или ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад