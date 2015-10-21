Парсинг сайта по имеющемуся модулю opencart

Ищу разработчика лендинга. Проект на 3 страницы и 3 всплывающих окна. Срок заказа 2 дня. Задавайте вопросы. Тематика - стоматологические услуги. В случае удачного сотрудничества возможно постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно настроить парсинг сайта для интернет-магазина по имеющемуся модулю opencart (есть руководство к модулю, выгрузка с ссылками на страницы для парсинга)
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование17 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на instantcms 1.10.3. Нужно добавить возможность размещать статью сразу в нескольких разделах. Есть готовый модуль для этого, но просто установить его туда не получится – компонент уже переделан частично. Так что придется дописывать вручную, ...Завершен8 лет назад
Есть сайт, он впринцепи нас устраивает, но он слишком старый, создан на обычном хтмл, виснет, ничего не видно через телефон. у сайта есть меню, так же есть доставка каких то определенных блюд, это не просматривается ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Пример отчета во вложении суть отчета такова при помощи баланса проверить суммы долгов, кассы, товара Каждый день баланс сегодняшнего дня отнять баланс вчерашнего дня я должен получить прибыль за сегодня Есть ли такое решение.??? 1С имеет склад долларовый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Меня интересует разработка расширения для интернет-браузеров, которое распознает (по принципу AdBlock) и замещает рекламные блоки на сторонних сайтах на заданные сообщения текстового и прочего характера. Подробности с удовольствием обсужу при общении в переписке на сайте или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перенести сайт с одного движка опэн карт на другой shop script 308.Завершен8 лет назад
Есть код на C# с двумя функциями, который шифрует(и может расшифровать) нужный текст в AES. Нужно написать на PHP скрипт, который его расшифровывает. В интернете подобных скриптов много, но точно такой же результат сделать не получается, наверное ...Завершен8 лет назад
- $60
Необходимо сделать два дополнительных шаблона страницы "Page" в простеньком шаблоне WordPress. Первую страницу предполагается использовать в качестве главной страницы сайта, вторую - в качестве страницы вывода результатов поиска. На сайте так же используется плагин личного кабинета ...Завершен8 лет назад
- $5
Необходимо отладить существующий сайт (landing page). Необходимо, что те контакты, которые оставляют посетители отправлялись на ящик.Завершен8 лет назад
На сайте Opencart 1.5.4.1.2 нужно установить модули доставки и оплаты (модулей также нет, предложить модули): -Доставка курьером (для Спб) -EMS почта России (для Лен.обл. и регионов) -Почта России Оплата через Робокассу Оплата наличными После выбора способа доставки, выбор способа оплаты (свой для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад