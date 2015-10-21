AES шифрование на PHP по C# коду.

Есть код на C# с двумя функциями, который шифрует(и может расшифровать) нужный текст в AES.

Нужно написать на PHP скрипт, который его расшифровывает.

В интернете подобных скриптов много, но точно такой же результат сделать не получается, наверное не хватает какой-то мелочи.

Вот ссылка на C# код - http://pastebin.com/4P8YgauW

Там шифруется "hello" и получается "uu9UOnn8qcjFFxBB9oUyAg=="

Не срочно.