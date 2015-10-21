Настройка utm меток с интеграцией в письмо

Цель: реализовать статическую загрузку контента на страницах товаров Задачи 1. Создать страницу категории товаров, переработать выдачу товаров в категории (в замен текущей карусели). 2. В выдаче отображать изображения, названия, основные характеристики/подписи к товарам. 3. Создать тип страницы-карточки товара, которая ...
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Лендинг russeptic.ru Надо настроить php отправку писем с передачей utm меток. Пример предоставлю.
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