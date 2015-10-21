Доработка сайта на drupal

Установлен модуль User profile comments. При добавлении комментария нужно сделать так что бы его мог одобрить пользователь, к профилю которого добавлен комментарий. Если активировать полный доступ (Управление комментариями и их настройками) для зарегистрированных пользователей, то они могу одобрять комментарии всем пользователям, если отключить, то только админ может одобрить комментарии.

Комментарии на странице пользователя выводятся через user-profile.tpl.php , так же есть файл user-profile-edit.tpl.php , через который редактируется профиль.

Что нужно сделать:

1) Нужно вывести одобрения комментариев на странице редактирования профиля ( user-profile-edit.tpl.php )

2) Пользователь может одобрять, редактировать и удалять комментарии, но только к своей анкете.

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