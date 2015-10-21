Доработка сайта на drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Установлен модуль User profile comments. При добавлении комментария нужно сделать так что бы его мог одобрить пользователь, к профилю которого добавлен комментарий. Если активировать полный доступ (Управление комментариями и их настройками) для зарегистрированных пользователей, то они могу одобрять комментарии всем пользователям, если отключить, то только админ может одобрить комментарии. 

Комментарии на странице пользователя выводятся через user-profile.tpl.php , так же есть файл user-profile-edit.tpl.php , через который редактируется профиль.  

Что нужно сделать: 

1) Нужно вывести одобрения комментариев на странице редактирования профиля ( user-profile-edit.tpl.php ) 

2) Пользователь может одобрять, редактировать и удалять комментарии, но только к своей анкете. 

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Drupal
8 лет назад
bogrus
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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