Требуется программист Ruby on rails.

Нужен программист, хорошо разбирающийся в Ruby on rails.

Задача: Доработать функционал на Redmine.

Всего задач 16 штук.

Пример одной из них, которую прошу оценить:

Создать новый модуль "Платежи"

1) Данный раздел должен отображаться определённой группе пользователей.

Ссылку на раздел нужно добавить в шапку сайта.

2) Для создания платежа надо заполнить следующие поля

- Дата создания* - скрытое от пользователя поля, которое фиксирует дату и время создания платежа.

- Кем создана* - скрытое от пользователя поля, которое фиксирует кто создал платеж.

- Дата * - интерактивно поле через которое выбирается дата. Дата может выбираться не раньше [сегодня]-1 день (то есть можно указать вчера, а позавчера нельзя)

- Доход/Расход *– горизонтальный слайдер, который позволяет выбрать это доход или расход.

- Наименование – текстовое поле типа input

- Сумма платежа* – поля для ввода суммы.

- Тип*– выбирается из раскрывающегося списка «Наличные» или «Б/н»

- Связь с проектом – выбирается из раскрывающегося списка один Проект

- Плательщик* – поле для выбора типа select. Список select должен редактироваться в отдельном разделе «Контрагенты»

- Получатель* – поле для выбора типа select. Список select должен формироваться из списка пользователей Исполнителе + Менеджеров + дополнятся значениями заполненными в разделе «Контрагенты».

- Примечание - поле типа memo.

В ответе, прошу указывать примерную стоимость, количество часов требуемых для выполнения задачи и срок, когда сможете сделать.

Приветствуются исполнители работавшие с redmine.