Требуется программист Ruby on rails.

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Нужен программист, хорошо разбирающийся в Ruby on rails.

Задача: Доработать функционал на Redmine.

Всего задач 16 штук.

Пример одной из них, которую прошу оценить:

Создать новый модуль "Платежи"

1) Данный раздел должен отображаться определённой группе пользователей. 

Ссылку на раздел нужно добавить в шапку сайта.

2) Для создания платежа надо заполнить следующие поля

          - Дата создания* - скрытое от пользователя поля, которое фиксирует дату и время создания платежа. 

          - Кем создана* - скрытое от пользователя поля, которое фиксирует кто создал платеж.

          - Дата * - интерактивно поле через которое выбирается дата. Дата может выбираться не раньше [сегодня]-1 день (то есть можно указать вчера, а позавчера нельзя)

          - Доход/Расход *– горизонтальный слайдер, который позволяет выбрать это доход или расход.

          - Наименование – текстовое поле типа input

          - Сумма платежа* – поля для ввода суммы.

          - Тип*– выбирается из раскрывающегося списка «Наличные» или «Б/н»

          - Связь с проектом – выбирается из раскрывающегося списка один Проект 

          - Плательщик* – поле для выбора типа select. Список select должен редактироваться в отдельном разделе «Контрагенты»

          - Получатель* – поле для выбора типа select. Список select должен формироваться из списка пользователей Исполнителе + Менеджеров + дополнятся значениями заполненными в разделе «Контрагенты».

          - Примечание - поле типа memo.

В ответе, прошу указывать примерную стоимость, количество часов требуемых для выполнения задачи и срок, когда сможете сделать.

Приветствуются исполнители работавшие с redmine.

8 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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