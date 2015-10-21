Разработать «мобильную версию сайта на YII

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать «мобильную версию сайта».
Версия сайта предназначена для мобильных устройств. Мобильная версия сайта является урезанной по функционалу версией основного сайта. Мобильная версия включает некоторые функции и разделы основного сайта.
Не включает в себя разделы и сервисы, которых нет на основном сайте. Функционал
мобильной версии определяется на этапе дизайна.
При входе на основной сайт проверяется, с какого устройства зашел пользователь, если это мобильный
телефон, то пользователь автоматически переадресовывается на мобильную версию
сайта.
На мобильной версии сайта вывести ссылку «перейти на полную версию сайта», при нажатии на которую, будет
осуществляться переход на компьютерную версию сайта.
Закрыть от индексации мобильную версию сайта. или ваш совет по поводу копирования контента со стороны SEO
сам сайт http://t.myagkoff-mebel.ru/
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