Написать регулярку (php)

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Возникла задача получить из произвольного php кода все константы (значения переменных) (методом парсинга кода, интерпретировать файл нельзя)

необходимо написать регулярное выражение или предложить другое решение (средствами php)

Пример кода с которым можно столкнуться:

https://www.sendspace.com/file/r8lrk4

PHP
8 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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