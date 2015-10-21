Написать регулярку (php)

На сайте: [url=http://mexin.com.ua/]http://mexin.com.ua/[/url] Надо сделать слева в каталоге под перечнем дверей раздел Обои. Когда мы на него нажимаем раскрываются подразделы: к примеру американские, итальянские и т.д. Если нажать на раздел обои, то все обои показываются. Если мы ...