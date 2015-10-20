Доработки сайта на битрикс

На страницу http://ayayai.com.ua/services/ekskyrsii-dlya-shkolnikov/68/ необходимо добавить поле ввода с именем, номером телефона и email. Далее чтобы данные попадали в amo crm.
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Приветствую уважаемые исполнители,
Нужен хороший программист (не студия исполнителей, ни менеджер проектов, ни кто либо ещё) с уверенными познаниями в фреймворке Битрикс.
Место поиска – Россия.
Пациент: kupimebel.ru
Первые задачи:
1) Доработать catalog.element – вывести описание и полное описание из hl блока торговых предложений под цвет харакеристики, например чтобы было видно какой цвет в данный момент выведен;
2) Доработать catalog.element – проверить скрипты на наличие ошибок, при некоторых условиях не работает вывод вложенных подразделов каталога, не отрабатывает fancybox etc..
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