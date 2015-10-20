Доработки сайта на битрикс

Приветствую уважаемые исполнители,

Нужен хороший программист (не студия исполнителей, ни менеджер проектов, ни кто либо ещё) с уверенными познаниями в фреймворке Битрикс.

Место поиска – Россия.

Пациент: kupimebel.ru

Первые задачи:

1) Доработать catalog.element – вывести описание и полное описание из hl блока торговых предложений под цвет харакеристики, например чтобы было видно какой цвет в данный момент выведен;

2) Доработать catalog.element – проверить скрипты на наличие ошибок, при некоторых условиях не работает вывод вложенных подразделов каталога, не отрабатывает fancybox etc..