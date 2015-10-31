Исправление ошибок и доработка сайта на Joomla

Необходимо исправить несколько ошибок и сделать несколько изменений на сайте под Joomla.

Вот подробности:

Сайт http://abctpia-gid.com

1. При переносе на другой хостинг перестала работать регистрация (подтверждающие письма не приходят пользователю).

2. Доска объявлений проверить работоспособность.

3. Не работает галерея изображений (нет предпросмотра)

4. Правая колонка с рекламой – рекламу убрать,сделать блок с иконками соцсетей. Из футера соцсети убрать.

5. Поиск сделать не по всему сайту, а только в текущей рубрике.

6. На странице Werbung сделать превью расположенных там статей (картинка + краткий текст) по аналогии с

остальными страницами и выравнять их

От вас сроки и цена вопроса.