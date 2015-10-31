Исправление ошибок и доработка сайта на Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки260 просмотров
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Необходимо исправить несколько ошибок и сделать несколько изменений на сайте под Joomla.

Вот подробности:

Сайт http://abctpia-gid.com

1.      При переносе на другой хостинг перестала работать регистрация (подтверждающие письма не приходят пользователю).

2.      Доска объявлений проверить работоспособность.

3.      Не работает галерея изображений (нет предпросмотра)

4.      Правая колонка с рекламой – рекламу убрать,сделать блок с иконками соцсетей. Из футера соцсети убрать.

5.      Поиск сделать не по всему сайту, а только в текущей рубрике.

6.      На странице Werbung сделать превью расположенных там статей (картинка + краткий текст) по аналогии с

остальными страницами и выравнять их

От вас  сроки и цена вопроса.

Joomla
8 лет назад
helen-projects
Елена 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
Lakie
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$60
1 день
Работа выполнена очень качественно и оперативно. Сроки у меня были ограничены и Юрий очень меня выручил. Спасибо за работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Прекрасный заказчик. Четкая и продуманная постановка полной задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества всем фрилансерам.
IT-Vbg
Юрий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$63
2 дня
К сожалению исполнитель сорвал мне сроки выполнения работ, договорились на 4-е дня, но и через неделю результата так и не увидели. Пришлось с исполнителем расстаться.
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