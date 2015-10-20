Скрипт автоматической смены цен на Битриксе

Необходимо написать скрипт для Битрикса. Задача: Менять цены на товар, по артиклю.

Менеджер имеет кучу прайсов разных производителей в формате ексель. Происходить должно так. Менеджер меняет название 2 колонок для удобства робота обработчика. Первую называет артикль, вторую цена. После загрузки на сервер, робот выдает ему таблицу с этими колонками что бы менеджер смог откорректировать если что не так. После нажатия на кнопку "Обработать", скрипт должен в базе найти артикль (точное совпадение) и поменять на этот товар цену.

Если артикля нет в базе, в конце обработки скрипт должен показать все артикли которых в базе нет, этому менеджеру.

Напишите ваши цены.