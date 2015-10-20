Подключение партнерской программы Biletix по API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Требуется разработка и интеграция формы заказа билетов на сайт, используя API данного сервиса biletix.ru  

Дизайн формы в приложении. Документацию по API скину кандидатам.  

Пишите сроки и стоимость.

8 лет назад
kundius
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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