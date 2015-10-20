Выгрузка для Маркета (Битрикс)

Сайт http://vs-electro.ru/, необходимо настроить выгрузку для Маркета с максимально возможной информацией. Делал человек, не доделал и сейчас не отвечает. Что мы хотим.

1) Марка

2) Модель

3) Характеристики

4) Описание

5) Картинка

6) Доставка

и все возможные другие поля которые маркет поддерживает.

Сама выгрузка здесь http://vs-electro.ru/bitrix/catalog_export/yandex.php

Она разваливается в какой то момент и не подтягивает картинки.

Стоимость и сроки доставки, прописаны ручками, это не верно, если нужно создать какие то поля (создайте) а мы заполним.

Нужно проверять на дубликаты и не добавлять если такие имеются.

Поставить обновление по крону.

В общем нужно выгрузить все что только можно выгрузить в нее, проверить на дубликаты, (убрать дублирующийся контент), сделать возможность доставку присваивать каждому товару в отдельности. Привести в соответствии с правилами Яндекс Маркета.