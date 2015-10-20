Мы занимаемся размещением объявлений на Авито.

Требуется CRM:

- Личный кабинет для клиентов, где они могу пополнить баланс, увидеть текущий баланс, запланированный постинг, отчеты по прошлым постингам, общение с менеджером

- Личный кабинет для оператора с возможность связки с вконтакте, мейлом и другими соцсетями, чтоб все клиенты сбрасывались в одну систему. Также возможно составлять график постинга по всем клиентам, статусы клиента и напоминания о следующих задачах

- Велись дела, задачи по клиентами, напоминания.

- Интеграция с телефонией

- Приём оплаты от клиентов

- Ввод расходов, финансовые отчеты по работе.

- Ведение воронки продаж

- Подсчет ЗП каждому работнику

Первое ТЗ по проекту

https://docs.google.com/presentation/d/1bbepI7GLjOVkpLmsIoytg0lebPaOsLjo8DNhZdMj16w/edit#slide=id.p

Можно предлагать любы системы, платформы, готовые СРМ, которые можно изменить.

Главное - реализация задач и гибкость системы.

Связь по всем предложениям skype nordonsimf