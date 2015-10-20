Требуется CRM

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Требуется CRM:

- Личный кабинет для клиентов, где они могу пополнить баланс, увидеть текущий баланс, запланированный постинг, отчеты по прошлым постингам, общение с менеджером

- Личный кабинет для оператора с возможность связки с вконтакте, мейлом и другими соцсетями, чтоб все клиенты сбрасывались в одну систему. Также возможно составлять график постинга по всем клиентам, статусы клиента и напоминания о следующих задачах

- Велись дела, задачи по клиентами, напоминания.

- Интеграция с телефонией

- Приём оплаты от клиентов

- Ввод расходов, финансовые отчеты по  работе.

- Ведение воронки продаж

- Подсчет ЗП каждому работнику

Первое ТЗ по проекту 

https://docs.google.com/presentation/d/1bbepI7GLjOVkpLmsIoytg0lebPaOsLjo8DNhZdMj16w/edit#slide=id.p

Можно предлагать любы системы, платформы, готовые СРМ, которые можно изменить.

Главное  - реализация задач и гибкость системы.

Связь по всем предложениям skype nordonsimf

8 лет назад
nordonsimf
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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