Доработки по сайту, php mysql

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки134 просмотра
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1 подредактировать вывод полей (выводят текст): а) вывести пару полей б)одно было выведено, но не отображается в) поменять уже два выведенных поля местами, поля выведены плагином  Advanced Custom Fields (поля плагин выводит в админке, на этом его работа заканчивается, на странице поле выводится куском кода) http://www.youtube.com/watch?v=jzNLASP08J8 пример

+подправить текст в записи - не выводит перенос текста на другую строку, изменить расположение текста см на рис ( до - серым, после зеленым)

2  в готовой базе mysql и таблице вставить пару столбцов для этих полей (вывод текста, даты и тд), вписать код запроса к этой БД в соответствующий файл php (подключить вывод записей) по аналогии с существующими столбцами и полями

3 починить кнопку соц сети " поделиться, или вставить новую

5 подправить массив php, имеется ошибка при синхронизации vk.com с сайтом,   работает так: id группы вставляется в поле, а в другом поле выводится количество участников, массив был рабочий

PHPMySQL
8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$22
1 день
Юрий выполнил работу сверх ТЗ! Предложил свой, наилучший! вариант решения , хотя работы ему прибавилось на день! Помог настроить все до рабочего состояния. Написал дополнительно 2 скрипта, ответил на все возникающие вопросы. Работу выполнил быстро, главное качественно, Пунктуален, всегда на связи! Рекомендую!, отлично знает php, mysql!
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