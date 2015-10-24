Доработки по сайту, php mysql

1 подредактировать вывод полей (выводят текст): а) вывести пару полей б)одно было выведено, но не отображается в) поменять уже два выведенных поля местами, поля выведены плагином Advanced Custom Fields (поля плагин выводит в админке, на этом его работа заканчивается, на странице поле выводится куском кода) http://www.youtube.com/watch?v=jzNLASP08J8 пример

+подправить текст в записи - не выводит перенос текста на другую строку, изменить расположение текста см на рис ( до - серым, после зеленым)

2 в готовой базе mysql и таблице вставить пару столбцов для этих полей (вывод текста, даты и тд), вписать код запроса к этой БД в соответствующий файл php (подключить вывод записей) по аналогии с существующими столбцами и полями

3 починить кнопку соц сети " поделиться, или вставить новую

5 подправить массив php, имеется ошибка при синхронизации vk.com с сайтом, работает так: id группы вставляется в поле, а в другом поле выводится количество участников, массив был рабочий