Простой парсер 2х сайтов.

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок171 просмотр
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Добрый день,

нужен парсер 2х сайтов, переносить данные в MS Excel/

Оставляйте свои цены и сроки.

подробности в скайпе. 

8 лет назад
FrolovMax
Максим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад