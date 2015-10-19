Разработка скрипта идентификации пользователей соц. сетей (Socfishing)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок109 просмотров
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Необходима разработка скрипта - аналога Socfishing для возможности сбора информации на сайте о тех пользователях, которые авторизованы в соц. сетях (VK, Facebook, Twitter, Google+). Подробности обсужу с потенциальным исполнителем.

8 лет назад
Backworld
Валерий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад