Доработать плагин всплывающих картинок

Всем доброго дня. Требуется программист для разработки: 1. движок видео сайта по технологии шаблонизатора Smarty, (видео находится на наших серверах). 2. Подключить HTML шаблон и плеер (уже установлен). Опыт работы с шаблонизатором Smarty (к одному движку подключается различные html шаблонов) Знания: ...
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Подробное ТЗ на странице
https://docs.google.com/document/d/1iEXaaEz92sGU1hraEH-KF_SN_VXIutLk7wgstLVmYMg/edit
сайт на вордпрессе
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