Доработать плагин всплывающих картинок

$30
Веб-программированиеЗавершен4 заявки141 просмотр
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Подробное ТЗ на странице 

https://docs.google.com/document/d/1iEXaaEz92sGU1hraEH-KF_SN_VXIutLk7wgstLVmYMg/edit

сайт на вордпрессе

8 лет назад
irbis90
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
8 лет назад
$10
2 дня
Хорошо выполнил свою работу. Заявленный функционал работает по тз.
Хороший заказчик с полноценным ТЗ, всегда приятно работать с такими людьми.
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