Сделать/доработать плагин под WP

Нужно сделать так, чтобы можно было гибко и просто менять внешний вид картинок на странице, а именно добавлять на нее оверлей, лупу и т.п.

Вот так картинки выглядят без опций: http://c2n.me/3p4iugV.jpg

А вот так с опциями "оверлей" +"лупа": http://c2n.me/3p4iCQ4.jpg

Сейчас это все делается через CSS ручками и для каждого шаблона нужно вносить много изменений и подстраивать, тратя много времени, а хочется, чтобы можно было быстро менять внешний вид отображения из админки.

Вроде это делается через JS, который автоматом вычисляет габариты картинки.

Нужны следующие опции:

-Выбор иконки для наложения (лупы): input URL

-позиционирование (9 позиций) http://c2n.me/3oTEmYU.jpg : через выбор радиобаттоном

-Возможность указывать расширения картинок, к которым применяются опции (.jpg, .png и т.д.): input через запятую

-Прозрачность иконки до и после наведения: input 0-100

-Прозрачность оверлея до и после наведения: input 0-100

-Делать ли курсор - лупой: чекбокс да/нет (вот как тут http://www.autoevolution.com/reviews/lexus-rc-rc-f-review-2014.html)

Дополнительная опция: нужно сделать так, чтобы картинки выравнивались внутри отведенного для них контейнера, чтобы не искажались пропорции (http://c2n.me/3p4kMxv.jpg).

Делается за счет пропорционального масштабирования картинки внутри контейнера до 100% заполнения контейнера (дам примеры и объясню при обсуждении)

Уже есть плагин, который взаимодействует с картинками через JS (открывает картинку в галереи в Overlay), нужно либо доработать этот плагин, либо сделать новый, но чтобы он не конфликтовал с этим.