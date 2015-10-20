Восстановить нормальную работу сайта на движке Shop CMS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизация

8 лет назад
cherboats
Ян 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад