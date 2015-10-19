Создания модуля "Тикеты" на yii2

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Требуется написание простого(тема, сообщение и возможность загрузить фото) модуля "Тикет" на yii2 

8 лет назад
makaveli07
Сергей 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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