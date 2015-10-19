Создания модуля "Тикеты" на yii2

Нужно сделать прилипающий внизу мобильный блок как на сайте http://www.tiensmed.ru/ на сайт на вордпрессе. От вас цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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