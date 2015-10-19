Перенос старого сайта на WP на шаблон сегодня

$300
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок168 просмотров
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Перенос старого сайта на WP на шаблон сегодня, шаблон мы купили и установили на сервере уже, купили плагин языков его нужно будет доработать, так же будет нужно перенести контент со старого сайта, техническое задание имеется подробное. Оплата за весь проект 300$. Срок сдачи сегодня вечер. Оплата сразу по готовности БЕЗ аванса. Пишите ваш скайп

8 лет назад
keiioni
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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