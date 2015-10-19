Php скрипт сортировок

Есть справичник телефонных номеров - код, номер с , номер по, номеров в массиве, оператор, регион в exel

http://prntscr.com/8svkt9

Нужен скрипт (php, myqsl), который будет позволять загрузив в него список телефонных номеров (txt, каждый новый номер телефона с новой строки) и обрабатывать их. На выходе получить файл exel согласно настройкам фильтра.

2 основные функции:

1 вкладка, загружаем справочник номеров. файл где указаны все массивы номеров, которые относятся к конкретному региону (пример в приложении).

2 вкладка, загружаем файл с номарами (в приложении). выставляем исключения - какие регионы и какие операторы должны быть исключены из исходного файла. На выходе получаем файл с телефонами, которые нам нужны. Массив порядка 200к записей в одном загружаемом файле. Рандомный порядок - все оставшиеся номера, должны быть перемешаны в случайном порядке в выходном файле

Прототип в приложении. B пример файла бд телефонов