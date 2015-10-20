Прилипающий мобильный блок

Есть справичник телефонных номеров - код, номер с , номер по, номеров в массиве, оператор, регион в exel http://prntscr.com/8svkt9 Нужен скрипт (php, myqsl), который будет позволять загрузив в него список телефонных номеров (txt, каждый новый номер телефона ...
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Нужно сделать прилипающий внизу мобильный блок как на сайте http://www.tiensmed.ru/ на сайт на вордпрессе.
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