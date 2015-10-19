Доработать модуль Opencart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Модуль c открытым исходным кодом - https://opencartforum.com/files/file/762-opencart-exchange-1c/

1. В админке, в разделе модуля 1С должны выводиться, категории и подкатегории товаров, как в пользовательской части и сами товары для индивидуальной установки цены на них

2. В этих категориях должна быть возможность массово изменять цену 

- на проценты, 

- на определенную сумму

3. Так же должна остаться возможность вручную редактировать цену для каждого товара отдельно.

OpenCart
8 лет назад
Mpomoshnik
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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