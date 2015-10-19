Доработать модуль Opencart

Модуль c открытым исходным кодом - https://opencartforum.com/files/file/762-opencart-exchange-1c/

1. В админке, в разделе модуля 1С должны выводиться, категории и подкатегории товаров, как в пользовательской части и сами товары для индивидуальной установки цены на них

2. В этих категориях должна быть возможность массово изменять цену

- на проценты,

- на определенную сумму

3. Так же должна остаться возможность вручную редактировать цену для каждого товара отдельно.