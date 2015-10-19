CRM учета персонала (php 5.3)

Нужно сделать прилипающий внизу мобильный блок как на сайте http://www.tiensmed.ru/ на сайт на вордпрессе. От вас цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия:
1. Удаленная работа.
2. Работа на удаленном рабочем столе.
3. Оплата от 100 до 700 руб/час, определяется по итогам отбора.
4. Проект разделен на задачи, под решение задачи выделены человеко-часы, оплачиваются выполненные задачи.
Требования:
1. Знание php 5.3, MySQL, html, сss, JavaScript;
2. Опыт работы в больших проектах необязателен, но у нас вы сможете его получить;
3. Важным является способность быстро разбираться в сложных системах, а у нас сложная система;
4. Наличие высокоскоростного интернет-соединения;
5. Skype с гарнитурой (без посторонних шумов);
6. Способность объяснять, что делаешь.
Первый этап отбора – краткое аудио-интервью по Skype, знакомство с вами, снами, с нашей инфраструктурой.
Основной этап отбора проходит в форме онлайн-кейса –вместе с вами онлайн разбираем решение задачи, нам нужно увидеть, КАК вы думаете. При успешном решении «тестовой» задачи, результат засчитывается и оплачивается как выполненная задача.
Оплата в зависимости от результатов отбора.
Основная работа: создание новых и изменение функционалаимеющихся модулей.
Задач МНОГО. Задачи разного уровня сложности, поэтому рассматриваем квалификации от высокой до начальной (есть маленькие несложные задачи, которые тоже надо делать).
На основном этапе отбора будет уделено особое внимание:
1. Умению разбираться в архитектуре новой системы(в т.ч. по документации, умению формулировать вопросы, пользоваться поисковыми системами);
2. Умению комментировать свой код, умению писать ясные и всем понятные комментарии;
3. Способности сформулировать пользовательскую документацию на спрограммированный собой функционал.
Каждый из перечисленных навыков будет рассматриваться как самостоятельное преимущество и представляет ценность
независимо от наличия остальных.
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