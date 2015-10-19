Сервис по отбору персонала на основе тестирования (api c hh.ru etc.)

Привет, друзья!

Предварительное ТЗ на сервис.

Интернет-сервис по сбору откликов соискателей с работных сайтов и дальнейшего их тестирования и ранжирования по критериям, выставленным работодателем.

Алгоритм работы в общих чертах:

Работодатель регистрируется

вводит свои логины пароли от хх.ру, суперджоба и пр.

Описывает требования к вакансиям (в виде числовых параметров), и вставляет ссылку на эти вакансии.

Далее сервис собирает отттуда резюме и отправляет по ним тест (имейл, смс, …)

Они проходят тест, и библиотека считает, насколько он подходит к данной должности и на сколько %. А так же библиотека выводит числовые параметры данного кандидата, с которыми в системе сопоставляются описания его психотипа, которое высылается как самому тестируемому, так и выставляется работодателю.

Далее у работодателя есть некий список кандидатов на должность, с их описаниями и прочим

остальное, подробности я описал в ТЗ

Внутренние сервисы:

1. Сбор откликов с работных сайтов по АПИ

2. автоматическая проверка и загрузка в список сервиса откликов на наличие определенного кода в сопроводительном письме отклика (касается hh.ru). Сервисы: job.ru, superjob.ru, hh.ru, avito.ru, + ещё ряд сервисов в дальнейшем.

2.1. Выгрузка откликов каждый час по каждому аккаунту.

3. Размещение вакансии на всех ресурсах (вышеописанных), одним кликом.

5.1. Результаты теста так же отправляются в определенном виде кандидату на почту.

5.2. Система запоминает кандидатов по 2 параметрам: телефон и имейл, и отправляет им тест не чаще чем раз в 1/2 года, при совпадении номера тлф и/или почты.

6. Пользователь видит номера тлф, почты соискателей и может скачать их резюме, всё с 1го экрана.

6.1. Оттуда же он может пригласить кандидата на собеседование, и кандидату уходит смс/имейл с назначением всего.

6.3. Там же по ссылке можно посмотреть 2 варианта отчёта по его псих. профилю (результат теста), короткий и полный.

7.1. Каждому значению шкал соответствует 3 описания (короткое, полное - для пользователя, и ещё одно - для Кандидата, который прошел тест и это отправляется ему на почту и/или смской).

7.2. ЗАключение так же приходит кандидату в ПДФке, которую он может скачать и распечатать.

8. Пользователь может задать 3 своих вопроса, которые будут включены в тестирование, и эти ответы (текстовые ответы) можно посмотреть под спойлером с той же страницы, где %, ранжир, контакты и пр.

8.1. Так же возможно задать дедлайн произвольный на написание ответов кандидатом (минут-секунд).

11. Возможность сделать заказ (1 кликом) на проверку кандидатов по предыдущим работодателям (тлф проверка), заказ попадает в срм, за него списываются деньги с пользователя и отправляется в срм (амо-срм скорее всего).

11.1. Соответственно, комментарий, написанный оператором, может увидеть пользователь так же под спойлером у себя в панели отображения кандидатов.

12. Возможность настроить ежедневные отчёты на почту Пользователю, с подходящими откликами, подсчётом воронки и пр

14. Для разных типов должностей разные тестирования, соответственно, несколько видов отображения результатов.

Тестирование:

4. Отправка по списку откликов индивидуальных ссылок на тестирование (имейл + смс, короткая ссылка в смс)

4.1. тестирование может быть прервано, и оно должно продолжиться с того же места.

5. Далее результаты тестирования сопоставляются с заданными пользователем в интерфейсе показателями и считается % соответствия и выводится по каждому отклику.

7. Сам алгоритм подсчёта баллов тестирования - будет предоставлен, там чисто математические операции.

Где 100-200 вопросов, каждый из них имеет свой вес, который плюсуется в определенную шкалу, размер которых в конце измеряется и показывается пользователю.

7.3. Тест можно пройти с мобильника, мобильная версия.

10. На этапе конфигурации требований к должности пользователь выставляет 7-10 параметров (числовые), которые преобразуются в системе в значения графиков псих. профиля, с которыми в дальнейшем сравниваются профили кандидатов.

Технические необходимости:

а. Система приёма платежей (выводим только на себя)

б. Система, которая обрабатывает результаты теста и сравнивает его с выставленными параметрами по п.5 - всё это делается библиотекой, закриптованной и зашитой. То есть мы передаём ей данные - она возвращает результат.

в. Язык, на котором всё будет написано - мне было бы комфортно php+mySQL, но в целом, не принципиально.

г. интеграция черер АПИ с hh.ru, superjob.ru, job.ru, job-mo.ru

д. Данные для проверки по п.11, могут поступать как в СРМ (АМО) через АПИ, так, в принципе, и в гугл-докс можно их бросить, что будет проще из этого.

е. Сервис по отправке смс - скорее всего sms.ru

ё. Сроки - 1-3 месяца.

ж. Я бы предпочёл фреймворк, какой нибудь очень популярный.

Супер-фичи на будущее:

13. Подсчитываемая воронка, по - просмотрам - откликам - прочитавшим внимательно (проверка по коду в сопр письме) - по подходящим - по приглашенным на собеседование. её можно посмотреть в любой момент из интерфейса.

13.1. Воронку можно сравнить со среднестатистической в системе, и понять насколько ты эффективней или наоборот - по сравнению со всеми.

13.2. Возможность посмотреть воронку по каждой вакансии и в целом.

1. Платное обучение прямо в системе, где можно оплатить и пройти онлайн обучение, сразу получить курс (монжо интегрировать с джасткликом или кем-то другим, с 0 не нужно писать).

2. При выставлении пользователем показателей профиля должности, система вычисляет, сколько в базе подходящих ему товарищей и сразу выдаёт информацию (раз в секунду обновление). Типа: Вашим требованиям полностью соответствует 28% кандидатов из нашей базы, по личностным качествам.

3. Возможность за $ отправить подходящим кандидатам в системе приглашение к рассмотрению их вакансии, не зря же они подходят на 100% то.

4. Новостные и прочие рассылки пользователям сервиса, настраиваемые из админки Создателя. (потом уже)

6.2. Возможно автоинформатор, который звонит кандидату и робо-голосом говорит, что он приглашен в такое то время туда-то, если он согласен, пусть нажмёт цифру 1, если ... и пр.

9. Целый большой алгоритм написания вакансий автоматический, когда пользователь выставляет параметры, и исходя из них в текст вакансии вставляются нужные ключевые фразы.

15. Возможность создать мини-лендинг вакансии (там то же описание, только картинку добавляет и ссылка на отдельную страницу создаётся), откуда можно откликнуться и получить тесты и пр.

15.1. Эту вакансию можно расшарить в соц сетях и пр.