Нужно сделать прилипающий внизу мобильный блок как на сайте http://www.tiensmed.ru/ на сайт на вордпрессе. От вас цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поправить баг на сайте сайт на WordPress вот проблема и сайт http://joxi.ru/YxAeLZVTVwvM2y
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
1. когда нет доп товаров цена нормально отображается http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-krovat-kabinet-konstruktor-volna.html стоит добавить товар в модуль в комплекте, так цена исчезает http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-mebel-fabriki-yaroff/krovat-cherdak-malysh.html, и как только наводим мышку на модуль в комплекте, так в поле цена появляется 0 руб и кнопка ...Закрыт8 лет назад
- $4000
Привет, друзья! Предварительное ТЗ на сервис. Интернет-сервис по сбору откликов соискателей с работных сайтов и дальнейшего их тестирования и ранжирования по критериям, выставленным работодателем. [b]Алгоритм работы в общих чертах:[/b] Работодатель регистрируется вводит свои логины пароли от хх.ру, суперджоба и пр. Описывает ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
нужен софт для массовой рассылки ватсап и виберВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо исправить ошибку в личном кабинете. Стоимость доставки определяется в зависимости от удаленности заказчика. Несмотря на это сейчас автоматически присваивается максимальная удаленность, соответственно и стоимость. Сайт написан на Opencart. Стоимость обсуждается.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написание простого(тема, сообщение и возможность загрузить фото) модуля "Тикет" на yii2Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую нужн небольшой скрип в Excel файле, нужно просто учитывать заказы и товар , и переносить из бланка заказа для печати в табличку чтоб это дело сохранялось. Сделать или показать удаленно как это сделать за ...Закрыт8 лет назад
Модуль c открытым исходным кодом - [url=https://opencartforum.com/files/file/762-opencart-exchange-1c/]https://opencartforum.com/files/file/762-opencart-exchange-1c/[/url] 1. В админке, в разделе модуля 1С должны выводиться, категории и подкатегории товаров, как в пользовательской части и сами товары для индивидуальной установки цены на них 2. В этих категориях должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте есть сайт на Joomla 3. На сайте используется модуль OS Donate для отправления пожертвований через систему Пейпел. Сумма там вводится произвольно в одном поле http://joxi.ru/4AkEGGLiVp6Ymq Нужно изменить это поле и поставить выбор сумм в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть справичник телефонных номеров - код, номер с , номер по, номеров в массиве, оператор, регион в exel http://prntscr.com/8svkt9 Нужен скрипт (php, myqsl), который будет позволять загрузив в него список телефонных номеров (txt, каждый новый номер телефона ...Закрыт8 лет назад