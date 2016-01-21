Необходимо доработать или установить существующую корзину с расширенным функционалом Корзина нужна максимально удобной для клиента Примеры Exist.ua, autocompass.com.ua Приветствуются готовые решения
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо по имеющемуся сайту создать файлы robots и sitemap с индивидуальным подходом, чтобы весь товар был виден поисковикам Сайт -интернет магазин по запчастям на движке simpla Категорий не очень много, но узлов пока 654074 и ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Если есть время и желание... Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно на конкретных ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходима мобильная версия сайта Jetskiparts.com.ua, страниц от 100 до 200Завершен6 лет назад
Необходима помощь в проверке и настройке фильтра в движке Simpla CMS. Создаются узлы которые имеют более 5-ти свойств. Необходимо их объединять конкретно по выбранным параметрам. Подробно при заявке. СпасибоСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем) -оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки) -в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт периодически зависает при наполнении, бывает что помогает только перегрузка сервера. Производились работы с фильтром вывода категорий , восстанавливали свойства узла которые были случайно удалены. Спасибо за предложенияЗавершен8 лет назад
Для уменьшения дискового пространства, необходимо к нескольким узлам привязать одну картинку. Узлов более 25000, а картинок максимум 1000. Нужно чтобы картинка выводилась непосредственно при открытии узла к которому она привязана. ТЗ при Вашем запросе ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте Необходим парсер на движок simpla. Требуется наполнение магазина с донора такого же типа. Более подробное ТЗ при Вашем желанииЗакрыт8 лет назад
Есть сайт boatshop.com.ua, производим реинкарнацию Необходимо настроить/установить модуль, учёт товара таким образом , чтобы количество на складе видел пользователь с допуском админа, а остальным посетителям данная строка или вообще не отображалась или указание ...Закрыт9 лет назад
Нужен основательный редирект в связи с переездом на новый движок. Для страницы с 404 ошибкой. Просьба выполнить редирект как Вы это видите, но с максимальным сохранением ТИЦЗавершен9 лет назад
Большое количество тяжелых запросов к MySQL сервису, что привело к проблемам в работе сайта и сервера(большое количество процессов dataskq, которые запускались каждую минуту).Завершен9 лет назад
большое количество тяжелых запросов к MySQL сервису, что привело к проблемам в работе сайта и сервера(большое количество процессов dataskq, которые запускались каждую минуту).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходима срочная оптимизация сайта на движке Shop CMS. Б/Д, начала сильно "грузить" сервер , что приводит к фактической остановке последнегоСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен основательный редирект в связи с переездом на новый движок. Для страницы с 404 ошибкой. Просьба выполнить редирект как Вы это видите, но с максимальным сохранением ТИЦЗакрыт9 лет назад
Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизацияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт на движке ShopCMS с хорошей историей у поисковиков. Создан новый сайт на Симпле, и ссылки страниц отличаются. Хотим получить максимальный результат после смены движка. Новый new.boatparts.cc старый boatparts.com.uaПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сайт http://www.jetskiparts.com.ua заставить работать быстрей или произвести доработки для удовлетворительной работы. Сейчас выдаёт ошибку в админке: Warning: fopen (core/cache/afcache.php): failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/jetskiparts.com.ua/public_html/admin.php on line 49 Warning: fwrite (): ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Проблемы с сайтом ShopCMS 3.1.2 Необходимо провести аудит и ремонт. Сейчас работает, но неустойчиво и проблемы с отправкой почты.Обращались к хостерам, предварительная информация: Во время проверки мы заметили, что Вы используете PHP версии ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад