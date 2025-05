Необходимо сайт http://www.jetskiparts.com.ua заставить работать быстрей или произвести доработки для удовлетворительной работы. Сейчас выдаёт ошибку в админке: Warning: fopen (core/cache/afcache.php): failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/jetskiparts.com.ua/public_html/admin.php on line 49 Warning: fwrite (): ...