cherboats

Ян cherboats

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт на Симпле-Улучшение функционала Корзины

    Необходимо доработать или установить существующую корзину с расширенным функционалом Корзина нужна максимально удобной для клиента Примеры Exist.ua,  autocompass.com.ua Приветствуются готовые решения

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен индивидуальный robots и sitemap

    Необходимо по имеющемуся сайту создать файлы robots и sitemap с индивидуальным подходом, чтобы весь товар был виден поисковикам Сайт -интернет магазин по запчастям на движке simpla Категорий не очень много, но узлов пока 654074 и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка узлов Симпла

    Если есть время и желание... Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на движке Simpla

    Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно  на конкретных ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подстройка фильтра в движке Simpla CMS

    Необходима помощь в проверке и настройке фильтра в движке Simpla CMS. Создаются узлы которые имеют более 5-ти свойств. Необходимо  их объединять конкретно по выбранным параметрам. Подробно при заявке. Спасибо

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка MySQL сервера

    Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем) -оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки) -в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, ...

    MySQL
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Решение проблемы в работе сайта на Simpla

    Сайт периодически зависает при наполнении, бывает что помогает только перегрузка сервера. Производились работы с фильтром вывода категорий , восстанавливали свойства узла которые были случайно удалены. Спасибо за предложения

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Привязка одной картинки к нескольким узлам на движке Simpla

    Для уменьшения дискового пространства, необходимо к нескольким узлам привязать одну картинку. Узлов более 25000, а картинок максимум 1000. Нужно чтобы картинка выводилась непосредственно при открытии узла к которому она привязана. ТЗ при Вашем запросе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установка шаблона + модуль Учёт товара ShopCMS

    Есть сайт boatshop.com.ua, производим реинкарнацию Необходимо настроить/установить модуль, учёт товара таким образом , чтобы количество на складе видел пользователь с допуском админа, а остальным посетителям данная строка или вообще не отображалась или указание ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редирект (новый движок)

    Нужен основательный редирект в связи с переездом на новый движок. Для страницы с 404 ошибкой. Просьба выполнить редирект как Вы это видите, но с максимальным сохранением ТИЦ

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редирект

    Нужен основательный редирект в связи с переездом на новый движок. Для страницы с 404 ошибкой. Просьба выполнить редирект как Вы это видите, но с максимальным сохранением ТИЦ

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Восстановить нормальную работу сайта на движке Shop CMS

    Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизация

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редирект

    Имеется сайт на движке ShopCMS с хорошей историей у поисковиков. Создан новый сайт на Симпле, и ссылки страниц отличаются. Хотим получить максимальный результат после смены движка. Новый new.boatparts.cc старый boatparts.com.ua

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Необходимо сайт http://www.jetskiparts.com.ua заставить работать быстрей или произвести доработки для удовлетворительной работы. Сейчас выдаёт ошибку в админке: Warning: fopen (core/cache/afcache.php): failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/jetskiparts.com.ua/public_html/admin.php on line 49 Warning: fwrite (): ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта на ShopCMS 3.1.2

    Проблемы с сайтом ShopCMS 3.1.2 Необходимо провести аудит и ремонт. Сейчас работает, но неустойчиво и проблемы с отправкой почты.Обращались к хостерам, предварительная информация: Во время проверки мы заметили, что Вы используете PHP версии ...

    PHP
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Zemelea
Вадим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Мобильная версия Сайта
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Чёткая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую!
Работа выполнена раньше времени и качественно. Приятно работать с такими исполнителями
Ответный отзыв
artbul777
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Решение проблемы в работе сайта на Simpla
Четко сформулированная задача, оплата во время. Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена быстро и в срок. А самое главное найдена причина которую многие и не видели. Профессиональная работа. Рекомендую
Ответный отзыв
V-mastery
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Редирект (новый движок)
Быстрая связь, хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Работа выполнена согласно поставленной задачи. Рекомендую,
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Востановление работоспособности
MySQL
Спасибо за отличную командную работу!
Работа была выполнена быстро и качественно, лишних вопросов не задавалось , как было заявлено , так всё и выполнилось. Спасибо
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Парсер для simpla
Все отлично. Заказчик постоянно на связи, четкое ТЗ, приятное общение. Продолжаем сотрудничество. Работаем не первый раз с разницей в несколько лет, могу рекомендовать только с положительной стороны! Смело работайте с Яном!
Работа проведена в срок, но до результата продолжаем дорабатывать. Человек постоянно на связи
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