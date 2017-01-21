Подстройка фильтра в движке Simpla CMS

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки116 просмотров

Необходима помощь в проверке и настройке фильтра в движке Simpla CMS. Создаются узлы которые имеют более 5-ти свойств. Необходимо  их объединять конкретно по выбранным параметрам. Подробно при заявке. Спасибо

8 лет назад
cherboats
Ян 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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