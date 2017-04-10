Макеты дизайна во вложении. Просьба отмечаться в проектах только тем, кто способен сделать все аккуратно и довести до конца, доработав нюансы. Сверстать надо на вордпресс. Около 25 статей для ...
Интегрировать сверстанную тему html на CMS wordpress
Добрый день.
Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины.
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Установить и настроить плагины
1. Форма сбора имей адресов
2. Форма обратной связи
3. Простой слайдер на главной
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