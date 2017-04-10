Интегрировать сверстанную тему html на CMS wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен20 заявок339 просмотров

Добрый день. 

Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины.

Страницы:

1. Главная

2. Категория

3. Страница записи

Установить и настроить плагины

1. Форма сбора имей адресов

2. Форма обратной связи

3. Простой слайдер на главной

HTMLWordPress
8 лет назад
vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sylar9_del
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
8 лет назад
$25
14 дней
Евгений профессионально подошел к выполнению проекта, сделал все и даже больше. Постоянно на связи, не пропадает - очень удобно. Оперативно реагирует на вопросы. Рекомендую всем к сотрудничеству.
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Заявки фрилансеров

Sylar9_del
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
8 лет назад