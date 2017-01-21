Установить vBulletin

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки86 просмотров

Нужно:

- Установка vBulletin на VPS с CentOS

- Помощь с выбором модулей

- Помощь с выбором шаблонов

- Русификация

- Рекомендации по безопасности

CentOS
8 лет назад
lekar536
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров