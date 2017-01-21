Подправить форму авторизации (сделать модулем) + возможность регистрации через социальные сети Смотрите прикрепленную форму. Магазин: Шаблон стандартный Version 2.3.0.2 установлен vqmod
Установить vBulletin
Нужно:
- Установка vBulletin на VPS с CentOS
- Помощь с выбором модулей
- Помощь с выбором шаблонов
- Русификация
- Рекомендации по безопасности
Заявки фрилансеров
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